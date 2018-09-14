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Aydın'da 178 bin öğrenci ders başı yapacak

Tüm ülkede olduğu gibi Aydın’da 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi 178 bin 640 öğrencinin ders başı yapması ile başlayacak.

Tüm ülkede olduğu gibi Aydın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi 178 bin 640 öğrencinin ders başı yapması ile başlayacak.


Aydın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında 841 okulda 178 bin 640 öğrenci ve 14 bin 295 öğretmen ders başı yapacak. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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