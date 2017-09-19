Aydın’da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Törenler kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtına Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı ve Aydın Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Törende konuşan Gazi Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Acun, aziz vatanın bağımsız bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan bu uğurda şehit olan gazilerin vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu ifade ederek, “Şehitlik ve gazilik milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadeleyle gerçekleşmiştir. Gaza ruhu dün Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugünde milletimizin bilincinde yaşamaya devam etmektedir. 15 Temmuz’da milletimizi esaret altına almak ve ülkemizi esaret altına sokmak isteyen şer güçlerin maşaları karşılarında her bir ferdi vatan ve millet için canını silahlara bombalara ve uçaklara siper eden bir milleti bulmuşlardır. Bu millet 15 Temmuz’da meydanlardaki cansiperane mücadelesiyle gazi millet ünvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir” diye konuştu.

Törenin ardından protokol heyeti Aydın Şehit Ailesi ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği ve Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, Askerlik Şube Başkanı Kurmay Albay Rafet Yalçın, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Şehit Ailesi ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, daire amirleri ve gaziler katıldı.