Aydın’da 19 Mayıs coşkusu

yılı törenlerle kutlandı.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk konulması ile başlayan tören, Adnan Menderes Stadı’nda yapılan kutlamalarla devam etti. Stadyumdaki törende Özel Başak Koleji Bando Takımı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “19 Mayıs, tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha kalkışının başlangıç günüdür. 19 Mayıs, milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs, verdiği ilham ve güç ile 15 Temmuza, 2023, 2071 ve daha nice kutlu hedeflere ışık tutan kahramanlık günüdür. 19 Mayıs, geleceğimizin teminatı olan gençliğe güven günüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü yaklaşırken ülkemizin demokratik standartlarının gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine doğru hızla ilerlemesi için Türk gençliği üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklalinde gençlerin cephenin en ön saflarında verdiği kararlı ve cansiparane mücadelenin, istikbal mücadelemize de ışık tuttuğuna inanıyoruz” dedi.

Gençlik adına konuşmaların yapıldığı törende, 19 Mayıs ile ilgili şiirler okundu. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ve karate takımlarının gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98. yılı etkinlikleri kapsamında spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği tören, Aydın Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu stantların gezilmesiyle son buldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98. yılı törenlerine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.