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01 Aralık 2017 11:05

Aydın’da 1983 gündür sabah namazları hatimle kılınıyor

Aydın’da yaklaşık 5,5 yıl önce sabah namazlarının hatimle kılınması geleneği kapsamında Kur’anı kerim 31.

Aydın’da 1983 gündür sabah namazları hatimle kılınıyor

01 Aralık 2017 11:05

defa hatmedildi. Ramazanpaşa Camii’si tadilatta olduğu için Beycamii’de gerçekleştirilen 31. hatmin duası İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından gerçekleştirildi.


Aydın Büyükşehir Müftülüğü tarafından yaklaşık 5,5 yıl önce başlatılan hatimle sabah namazı kılma geleneği yaz kış devam ediyor. Sadece Ramazanpaşa ve Beycamii’nin çevresinden değil şehrin değişik mahallelerinden vatandaşlar hatim ile sabah namazı kılmak için şehir merkezindeki tarihi camiye akın ediyor. Cuma sabahları ayrı bir güzellikte gerçekleşen sabah namazı buluşmalarında gencinden yaşlısına çok sayıda kişi huşu içinde sabah namazını eda ediyor. Namazdan sonra çeşitli sosyal etkinliklere de katılan cemaat hatim ile sabah namazı kılma geleneği kapsamında birbirleri ile kaynaştı.


İlk olarak 2012 yılında Ramazanpaşa Camii’nde başlayan etkinliğin Ramazanpaşa Cami tadilata alınınca Bey Cami’de devam ettiğini belirten görevliler programın başladığı günden bu yana 31 defa kıyamda hatim edildiğini belirttiler.




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