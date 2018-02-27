Aydın’da 2017 yangın sezonu değerlendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Aydın’da düzenlediği basın toplantısı ile bölge müdürlüğünün 2017 yılı içerisinde yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Aydın Orman İşletme Şube Müdürlüğün’de 2017 yılı çalışmalarını değerlendiren ve orman yangınları ile mücadelede gerekli ekipman ve araç desteğine sahip olduklarını ifade eden Çelik, “2017 yılı içerisinde bölgede 233 adet orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 442 hektar alanın yandı. Yangınlara müdahale süremiz ise 14.42 dakikadır. Bu süreyi daha da azaltmak mümkün ama yangının çıktığı yer ve çevresel faktörler bunda etkili oluyor. Bölgemizde çıkan orman yangınlarına 95 arazöz, 33 tanker arazöz, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 1 ekskavatör, 11 greyder, 4 treyler, 99 sincap motosiklet, 1 idari helikopter, 4 kiralık helikopter, 2 amfibi uçak ile müdahale imkanımız var. Aydın’da 118 havuz, gölet ve su toplama çukuru ve 16 adet yangın gözetleme kulemiz bulunmaktadır. Yangınlara en kısa sürede mücadele etmek için eğitim ve denetim çalışmalarımız aralıksız sürmektedir” dedi.

“Ağaçlandırma faaliyetlerine önem veriyoruz”

Orman Bölge Müdürlüğü olarak ağaçlandırma faaliyetlerine de önem verdiklerini belirten Çelik, “2017 yılında 3510 hektar alanda ağaçlandırma ve toprak muhafaza faaliyetleri yapılmıştır. Sosyal amaçlı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 144 bin adet fidan dağıtılmış ve 131 dekar alanda 4 bin 080 adet fidan dikimi yapılmıştır. 531 km’lik karayolu kenarında 205 bin 129 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Baraj ve gölet çevrelerinde de 1148 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılarak 46 bin 460 adet fidan dikilmiştir. Muğla, Fethiye, Gökova ve Aydın’daki fidanlıklarımızda 213 tür fidan yetiştirilirken, 2017 yılı sonu itibarıyla 4.6 milyon adet fidan, üretilmiştir. Yine 2017 yılı içerisinde toplamda 92 bin 901 adet fidanın ücretsiz dağıtımı yapılmıştır” diye konuştu.

Orman’dan 50 milyonluk gelir

Aydın’da Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri ve Orman köylüsüne 2017 yılında 57 milyon 770 bin 230 TL, 2018 Ocak ayı sonu itibariyle 629 bin 287 TL gelir sağlandığını açıklayan Çelik, bugüne kadar 21 köyde 113 aileye 2 milyon 260 bin TL iki başlı süt sığırcılığı projesi olarak Orköy kredi desteği sağlandığını ifade etti. Çelik, 2018 yılında da Aydın’da yine 50 milyon TL’lik gelir elde edileceğini belirti.

Toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Semih Ümit Portakal, Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci, Aydın Orman İşletme Şube Müdürü Yusuf Karartı, Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ve basın mensupları katıldı.