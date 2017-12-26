Aydın’da 2017 yılında esnaf sayısı 2 bin 930 kişi arttı

2017 yılını değerlendiren Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Üstadımız Ahi Evran’dan bu yana her şartta toplumun ve memleketin menfaati için çalışıp üretmeye devam eden esnafımızın en büyük sıkıntısı el verecek çırak bulamamasıdır. Buna rağmen 2017 yılında ilimiz Aydın’da esnaf ve sanatkar sayımız 2 bin 930 yeni iş yeri ile artmıştır" dedi.

Aydın’da tarım ürünlerinin para etmesi ve Adnan menderes Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenci sayısının artması esnaf ve sanatkara yaradı. 2016 ve 2017 yıllarında Aydın il genelinde esnaf sayısı en fazla artan ilçe merkez Efeler ilçesi olurken kırsal nüfusu fazla ve incir, kestane, ceviz ve zeytin üretiminin yoğun olduğu ilçelerde de esnaf ve sanatkar sayısının arttığı belirtildi.

"İş yeri kapanışlarının en büyük nedeni çırak olmaması"

Birlik kayıtlarına göre Aydın’daki esnaf ve sanatkar sayılarını değerlendiren Başkan Selahittin Çetindoğan, "2017 yılında ise 4558 yeni iş yeri açılırken aynı yıl içerisinde ise kapanan iş yeri sayısı 1628 oldu. Bu yıl içerisinde artan esnaf sayısı 2 bin 930. 2016 yılında Aydın il genelinde 4 bin 625 yeni iş yeri açılırken aynı yıl içerisinde 1968 esnaf kepenk kapattı. Geçen yıl artan esnaf ve sanatkar sayısı 2 bin 657 kişi. Biz burada kapanan iş yerleri üzerinde duruyoruz. Ekonomistler iş yeri kapanmalarını genellikle ekonomik nedenlere bağlar. Bu bir çok işletme için doğrudur. Ancak Aydın’da kapanan esnaf ve sanatkarların iş yerini kapatmasının en büyük nedeni ise ekonomik değil çırak yetişmemesinden kaynaklıdır" dedi.

Aydın’da en fazla esnaf 7 bin 915 kişi ile Efeler ilçesinde yer alırken, Nazilli’de 5 bin 32, Söke’de 4 bin 38, Didim’de 2 bin 320, Köşk’te bin 443, Sultanhisar’da 796, Yenipazar’da 695, Buharkent’te 702, Karacasu’da 851, Kuyucak’ta 741, Çine’de 2 bin 512, Karpuzlu’da 526, Koçarlı’da bin 252, İncirliova’da 2 bin 541, Germencik’te bin 632, Kuşadası’nda 3 bin 870 Bozdoğan’da bin 204 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği belirtildi.