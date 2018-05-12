Aydın’da 2018 yılı ‘Afrodisyas Yılı’ ilan edildi

Aydın, Muğla, İzmir ve Denizli illerindeki gazetecilerle Afrodisyas Antik Kenti’nde tanıtım toplantısı düzenleyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’da 2018 yılını ‘Afrodisyas Yılı’ ilan ederek tarihi milattan önce (M.Ö.) 2. yüzyıla kadar dayanan bu şehrin tanıtılması gerektiğini belirterek “Biz elimizdeki potansiyeli değerlendiremiyoruz” dedi.

Aydın’da 22 ayrı antik kent olmasına ve Afrodisyas’ın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasına rağmen kültür turizminde istenilen seviyede olmadığımızı belirten Vali Köşger, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Afrodisias Antik Kenti’nin 2017 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Türkiye’den giren 17. yer olduğunu ve bunun Türkiye’nin yanı sıra Aydın için de çok önemli odluğunu vurgulayan Vali Köşger, “Ancak biz elimizdeki değerleri, eserleri ve potansiyeli değerlendiremiyoruz. Bu bir vakadır. 2018 yılını bu anlamda Afrodisias Yılı ilan ettik. Paris’teki Eyfel Kulesi bir demir yığınıdır. Hiçbir anlamı olmayan bir şey olmasına rağmen, yılda 12 milyon turist bilet alarak Eyfel Kulesi’ne çıkıyor. Ziyaret edenlerle birlikte 30 milyona yakın insanı kendisine çekiyor. Bunun nedeni modern çağın algı yönetimini iyi beceriyor olmalarıdır. Ama biz elimizdeki hazır potansiyeli pazarlayamıyoruz. Elimizde var olan değerleri dünyaya pazarlayamıyoruz. Biz elimizdeki potansiyeli pazarlayamıyoruz. Aydın’da 22 tane antik kent var Afrodisyas gibi. Sadece Aydın’a 12-15 milyon turistin gelmesi işten değil. Bu turistlerin sadece sahilde kalıp bir haftalığına her şey dahil turizmle sezonu kapatıp gitmesi hiç uygun değil. Karacasu’ya kadar Pamukkale’ye kadar erişmesi lazım. Denizli, Muğla, Aydın’ı birbirine entegre etmemiz lazım” diye konuştu.

Açılışta konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, programın amacı hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında İzmir, Denizli, Muğla ve Aydınlı gazeteciler Dünya Mirası Listesi’ne alınan Afrodisyas Antik Kenti’ni rehberler eşliğinde gezdi.

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri tarafından etkinliğin düzenlendiği Roma dönemine ait kıyafetlerle Antik Kent’te konser verildi.

Vali Köşger öncülüğünde düzenlenen programa Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalcçacı, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Mustafa Bircan, daire müdürleri ve davetliler katıldı.