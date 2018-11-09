Aydın'da 21 bin araca 6,5 milyon lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın'da geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde yapılan denetimlerde 21 bin 960 araca 6 milyon 585 bin lira ceza kesildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 145 bin 344 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 21 bin 960 araca 6 milyon 585 bin 98 TL para cezası tatbik edildi. Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 259 sürücü trafikten men edildi. 2 bin 551 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 432 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Ekim ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında 217 maddi hasarlı, 297 yaralamalı, 8 ölümlü olmak üzere toplam 522 trafik kazası meydana geldi. 443 kişinin yaralandığı kazalarda, 11 vatandaş da hayatını kaybetti.