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Aydın'da 22 bin araca 6 milyon lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, polis ve jandarma ekiplerinin geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kontrol edilen 22 bin 803 araca 6 milyon 123 bin 287 lira ceza kesildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ve jandarma ekiplerinin geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kontrol edilen 22 bin 803 araca 6 milyon 123 bin 287 lira ceza kesildi.


Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 140 bin 438 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 22 bin 803 araca 6 milyon 123 bin 287 TL para cezası tatbik edildi. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 250 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 450 sürücünün ehliyetine el konulduğu denetimlere, 2 bin 612 araç trafikten men edildi.


Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Eylül ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 214, yaralamalı 376, ölümlü 5 olmak üzere toplam 595 ayrı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 626 kişi yaralanırken, 5 kişi de hayatını kaybetti.

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