Aydın'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95.yılı coşkuyla kutlandı.

Aydın Valiliğinde düzenlenen tebrikat töreninde Vali Yavuz Selim Köşker kutlamaları kabul etti. Törenin ardından kutlamalara İstasyon Meydanında devam edildi.

Aydın İstasyon Meydanındaki kutlamalar, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tören aracı ile törene katılanları ve halkı selamlaması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önlem ve anlamını belirten konuşmayı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger yaptı. Vali Köşger, “Dirilişimizin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Aydınlı hemşehrilerimin yarınımız umudumuz sevgili çocuklarımız ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sizleri en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Vali Köşger, konuşmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Halk Oyunu gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından kutlamalar tören geçişi ile devam etti. Tören geçişinin ardından Cumhuriyet'in 94.yılı kutlama programı sona erdi.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, askeri ve idari erkan ve vatandaşlar katıldı.