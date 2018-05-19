Aydın’da 42 gıda firmasına 482 bin 553 TL ceza kesildi

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Nisan ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın’da toplam, 1775 adet gıda üretim yeri, 12 bin 979 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Nisan ayında gıda üretim yerlerine 240 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1339 adet olmak üzere toplam; 1579 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 87 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 42 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 482 bin 553,00 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Nisan ayı içerisinde 312 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 734 bin 788,41 kg kuru incir, 57 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 375 bin 910,64 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 369 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 110 bin 699,05 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Rusya Federasyonuna 18 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 352.124 kg yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilmiştir.ALO Gıda 174 hattına, Nisan ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 35 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 16 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 3 adet olmak üzere toplam 54 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 42 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 5 adet gıda satış işletmesine Alo 174 şikayetine istinaden 36 bin 749 TL yasal işlem uygulanmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.