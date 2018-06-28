Aydın’da 43 bin hektar alanda yem bitkisi ekimi yapılıyor

Aydın’ın yüz ölçümü olarak 811 bin 600 hektar alana sahip olduğuna işaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, “Mera varlığımız ise 23 bin 872 hektardır. Mera alanı toplam alan içinde yüzde 2,94 kısma tekabül etmektedir. İlimizde 410 bin 316 büyükbaş ve 311 bin 713 küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. 2018 yılı içerisinde çeşitli projelerle bu sayıların artacağı eğilimi görülmektedir. 43 bin 856 hektar alanda silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga ve diğer tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapılmaktadır. İlimizin kaba yem ihtiyacının yüzde 40’ı mera ve yem bitkileri ekilişinden elde edilen kaba yemle karşılanmaktadır. Mera varlığının az olması nedeni ile kaba yem ihtiyacının karşılanmasında öncelikle yem bitkisi ekilişlerinin yem bitkilerine yönelik proje yapımı ile desteklenmesi ile özellikle sulanabilir durumda olan mera vasıflı taşınmazlarda mera ıslahı ve amenajmanı projeleri yapılarak kaba yem açığının azaltılması hedefimizdir” dedi.

Aydın’da, 2017 yılında TÜİK verilerine göre üretilen buğday samanı miktarının 41 bin 400 ton, arpa samanı miktarının ise 13 bin 539 ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Aktaş, “2018 yılında ise yağış miktarının artmasından dolayı üretilen saman miktarının da artarak buğday saman miktarının 48 bin 900 ton, arpa saman miktarının ise 13 bin 650 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İlimizde son yıllarda kaba yem miktarı ve fiyatlarının artmasına etki edecek, doğal afet yaşanmadığı gibi, mera alanları ile diğer yem bitkileri üretim alanlarında fiyatları direk etkileyecek miktar azalması olmamıştır. İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 2018 yılı çalışmaları kapsamında üreticiler ile yüz yüze yapılan anket çalışmalarında samanın tarladaki kilogram satış fiyatı 0,50 – 0,60 kuruş arasında gerçekleşmektedir” diye konuştu.

“Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır” diyen Aktaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bununla birlikte hayvancılık sektörü diğer sektörlerden farklı olarak içinde birçok sektörü barındırması sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli çözümleri üretmekle birlikte, kaba yem üretim alanlarında artışın olması için gerekli çalışmalar Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce şimdiye kadar yapıldığı gibi bundan sonrada önem verilerek yapılmaya devam edilecektir”