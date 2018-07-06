Aydın’da 456 kadın çiftçi eğitimden geçti

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü eğitimcileri tarafından Aydın ilçe ve mahallelerinde çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında düzenlenen 18 adet eğitim toplantısında 456 kadın çiftçiye eğitim düzenlendi.

Eğitimler ile kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerin aile ve toplum ilişkilerinde iletişimi güçlendirmek, sağlık yönünden bilgilendirmek, sosyal yaşantılarında farkındalık oluşturmak, kadın girişimciliğini özendirerek, sürdürülebilir iş olanaklarının arttırılması amaçlandı. Program kapsamında, Aile içi İletişimin Temel Unsurları, İşimizi Kuruyoruz, Sıfırdan Başlamak, Değirmenin Suyu Nereden Gelecek? Üreme ve Cinsel Sağlık, Sıcak Çarpmasında İlk Yardım, Hayvan Zararlarında İlk Yardım konularında eğitim alan kadın çiftçilere katılım belgeleri verildi