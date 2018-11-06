Aydın'da 5 bin kişiye evde sağlık hizmeti veriliyor

Aydın Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğü'ne bağlı 2'si merkezdeki hastanelerde olmak üzere 31 ekip tarafından Aydın genelinde 4730 hasta evlerinde ziyaret edilerek, sağlık yönünden gerekli tedavileri yapılıyor.

2010 yılından itibaren sunulmaya başlayan evde sağlık hizmetlerinin Aydın'da da uygulandığını belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Evde sağlık hizmetlerinden yatağa bağımlı hastalar, solunum sistemi hastaları, palyatif bakıma muhtaç hastalar, fizik tedavi hastaları, nörolojik hastalar, hastanelerden taburcu sonrası evde tedavisi devam eden hastalar ve telefonla evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteğinde bulunan ve tedavisi uygun görülen hastalar yararlanmaktadır. 2017 yılı Ekim ayında 15 ekiple 3900 hastamız günde ortalama 150 hastaya hizmet verirken, bugün itibarı ile 4730 hasta 31 ekip ile günde ortalama 300 hastaya evde sağlık hizmeti verilmektedir. Bir önceki yıla göre ortalamaya bakıldığında evde sağlık hizmetlerimizi yüzde yüz arttırmış bulunuyoruz. Bu hizmetten faydalanan hastalarımıza tetkik, tedavi, pansuman, yara bakımı, sonda uygulamaları, fizik tedavi, rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, hasta ve yakınlarına psikolojik ve sosyal destek ve benzeri hizmetler verilmektedir. Evde sağlık hizmetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 38 33 nolu telefonu arayabilirler” dedi.

“Aydın'da Sağlık Bakanlığı haricinde evde sağlık hizmeti veren kurum yok”

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, evde sağlık hizmetlerinin yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “İlimizde Sağlık Bakanlığı'nın haricinde de evde sağlık hizmeti verdiği iddia edilen kişilerin olduğu duyumları bize de geliyor. Evde sağlık ve evde bakım ayrı ayrı şeylerdir. Evde bakımda kişilerin evde temizliği yapılabilir, kişinin öz bakımı yapılabilir, çamaşırları bulaşıkları yıkanabilir. Bunlar evde bakım hizmetlerine girer. Eğer siz bir kişiye enjeksiyon, yara pansumanı, tansiyon ölçümü yapıyorsanız bunlar evde sağlık hizmetine girer. Bu ancak yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Yetkisiz kişilerin bu hizmeti vermesinin karşılığı 1 ila 3 yıl arası hapis cezasıdır. Biz kaymakamlıklara da bu konuda duyumlarda müdahale etmeleri, savcılığı da bunun suç duyurusunda bulunduk. Yetkili olan şu anda ilimizde bunun ruhsatını veren kurum biziz. Dolayısıyla ilimizde bu konuda ruhsat almış hiçbir kurum veya kuruluş yok, özel veya tüzel. Sağlık Bakanlığı haricinde evde sağlık hizmeti vermeye yetkili başka hiçbir kurum yoktur” diye konuştu.