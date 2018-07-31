Aydın’da 6 ayda 11 bin kişi iş başı yaptı

Aydın ’İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’ 2018 yılı 3. olağan toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Aslan başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreteri Yrd. Doç Dr. Mustafa Aslan, Aydın İŞKUR Müdürü ve kurul üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Vali Yardımcısı Abdullah Aslan yaparken ardından Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, 1 Ocak-30 Haziran arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

11 bin kişi işe yerleştirildi

Aydın’la ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Terzi, “Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze kayıtlı 10 ve üzeri çalışanı olan iş yeri sayısı bin 581 çalışan sayısı 79 bin 755 kişidir. Bu işyerlerinden 19-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı bin 267 çalışan sayısı 27 bin 031 kişidir. 50 ve üzeri çalışanı olan işyeri sayısı 314 çalışan sayısı 52 bin 724 kişidir. İŞKUR’a kayıtlı 2018 yılı Haziran ayı toplam kayıtlı işsiz kadın 19 bin 014 erkek 15 bin 626 kişi olmak üzere toplam 34 bin 640 kişi bulunmaktadır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde kurumumuza kayıtlı özel sektör işyerlerinin tamamında toplam 19 bin 968 açık iş alınmıştır. Kurumumuza 18 bin 897 erkek ve 16 bin 405 kadın olmak üzere toplam 35 bin 502 kişi başvuruda bulunmuştur. 11 bin 606 normal ve 151 engelli vatandaşımız olmak üzere toplam 11 757 kişi işe yerleştirilmiştir. Özel sektör işyerlerinde de 7 bin 288’i erkek 4 bin 421’i kadın olmak üzere toplam 11 bin 709 kişi işe yerleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.