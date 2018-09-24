Aydın'da 6 leylek ve bir kızıl şahin doğaya salındı

Aydın DKMP'den yapılan açıklamada, “ Doğal hayatı koruma faaliyetlerimiz kapsamında 4. Bölge Müdürlüğü olarak doğada yaralanan yaban hayvanlarını rehabilitasyon çalışmalarımız Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerimizde devam ediyor. Aydın İl Şube Müdürlüğümüz ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu ile yapılan ortaklaşa çalışmamız sonucunda üç tanesi yavru olmak üzere 6 adet Leylek (Ciconia ciconia) ve 1 adet Kızıl Şahin (Buteo rufinus) tedavi ve rehabilitasyon sonrasında halkalanarak doğaya salındı. Av sezonunun da açıldığı bu dönemde özellikle avcılarımızın kurallara uygun, doğaya ve yaban hayatına duyarlı ve bilinçli bir şekilde avlanmaları önem taşımaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde doğal dengeyi korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerimiz yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.