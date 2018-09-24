İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 6 leylek ve bir kızıl şahin doğaya salındı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından tedavisi tamamlanan 6 adet leylek ve bir adet kızıl şahin doğaya salındı.


Aydın DKMP'den yapılan açıklamada, “ Doğal hayatı koruma faaliyetlerimiz kapsamında 4. Bölge Müdürlüğü olarak doğada yaralanan yaban hayvanlarını rehabilitasyon çalışmalarımız Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerimizde devam ediyor. Aydın İl Şube Müdürlüğümüz ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatger Topluluğu ile yapılan ortaklaşa çalışmamız sonucunda üç tanesi yavru olmak üzere 6 adet Leylek (Ciconia ciconia) ve 1 adet Kızıl Şahin (Buteo rufinus) tedavi ve rehabilitasyon sonrasında halkalanarak doğaya salındı. Av sezonunun da açıldığı bu dönemde özellikle avcılarımızın kurallara uygun, doğaya ve yaban hayatına duyarlı ve bilinçli bir şekilde avlanmaları önem taşımaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde doğal dengeyi korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerimiz yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.