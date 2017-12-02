Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke İlçe Jandarma Asayiş Timleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan şahsın parmak izi incelenmek üzere kriminal daireye gönderildi. Yapılan incelemede kardeşi Mehmet M.’nin bilgilerini kullandığı belirlenen şahsın Metin M. olduğu tespit edildi. Metin M.’nin iki tanesi hükümlü ve tutuklunun kaçması, üç tanesi dolandırıcılık ve iki tanesi de mala zarar verme suçlarından olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Metin M. asayiş timlerince Aydın’ın Didim ilçesinde yakalanıp gözaltına alınarak, hakkında resmi belgede başkasının kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem başlatıldı. Adli makamlarca tutuklanan Metin M. Söke Kapalı cezaevine gönderildi.