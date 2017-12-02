Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 08:16

Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Aydın’da kriminal inceleme sonucunda kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkan Metin M.

Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

02 Aralık 2017 08:16

tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke İlçe Jandarma Asayiş Timleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan şahsın parmak izi incelenmek üzere kriminal daireye gönderildi. Yapılan incelemede kardeşi Mehmet M.’nin bilgilerini kullandığı belirlenen şahsın Metin M. olduğu tespit edildi. Metin M.’nin iki tanesi hükümlü ve tutuklunun kaçması, üç tanesi dolandırıcılık ve iki tanesi de mala zarar verme suçlarından olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Metin M. asayiş timlerince Aydın’ın Didim ilçesinde yakalanıp gözaltına alınarak, hakkında resmi belgede başkasının kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem başlatıldı. Adli makamlarca tutuklanan Metin M. Söke Kapalı cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç