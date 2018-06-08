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08 Haziran 2018 16:41

Aydın’da 7 bin araca 2,8 milyon lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, polis ve jandarma ekiplerinin geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirdikleri denetimlerde 7 bin 276 araca 2 milyon 895 bin lira ceza kesildi.

Aydın’da 7 bin araca 2,8 milyon lira ceza kesildi

08 Haziran 2018 16:41


Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 111 bin 296 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 7 bin 276 araca 2 milyon 895 bin 666 TL para cezası tatbik edildi. Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 164 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 254 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, bin 301 araç ise trafikten men edildi.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Mayıs ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 217, yaralamalı 327, ölümlü 5 olmak üzere toplam 549 ayrı trafik kazası meydana geldi. 501 vatandaşın yaralandığı kazalarda, 5 kişi de hayatını kaybetti.




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