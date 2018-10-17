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Aydın'da 7. Tarım fuarı hazırlıkları devam ediyor

Bu yıl 7.

'si gerçekleştirilecek olan Aydın 7. Tarım Fuarı için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Fuarın bu yıl da 24-27 Ocak 2019 tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tariş Depolarında gerçekleşeceğini kaydeden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fuarın gerek stant açanlar gerekse ziyaretçiler açısından en verimli şekilde geçmesi için her türlü ayrıntıyı ele aldıklarını söyledi.


Aydın Ticaret Borsası'nın özel bir fuarcılık şirketinin organizasyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığı, TOBB, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, ADÜ, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Efeler Ziraat Odası ve ilçe Ziraat Odaları, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve çeşitli firma ve kurumların destekleriyle, 15-18 Şubat 2018 tarihlerinde Aydın Efeler Pamuk Tariş Depolarında 6. sı gerçekleşen Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı 62'si uluslararası olmak üzere 318 firma ve 484 marka ile 193 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.


Uluslararası düzeyde 7-24 Ocak 2019 tarihleri arasında Aydın, Efeler Pamuk Tariş depolarında gerçekleşecek olan fuar hakkında açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur “Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan ilimizde 7.'sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile katılımcıların ürünlerini tanıtmasını, Aydınlıları da tarım alanındaki teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. 6. Tarım fuarımızı İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve diğer illerden olmak üzere 193 bin ziyaretçi ve 55 milyon TL'nin üzerinde sıcak satışla bitirdik. 17-24 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşecek fuarımızın da en verimli şekilde geçmesi çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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