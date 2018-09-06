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06 Eylül 2018 16:56

Aydın’da 778 kazada 8 kişi öldü, 700 kişi yaralandı

AYDIN (İHA) – Aydın’da geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 778 ayrı trafik kazasında 8 kişinin öldüğü, 700 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Aydın’da 778 kazada 8 kişi öldü, 700 kişi yaralandı

06 Eylül 2018 16:56


Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 128 bin 488 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 16 bin 674 araca 5 milyon 549 bin 355 TL para cezası tatbik edildi.


Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 196 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 379 sürücünün ehliyetine el konulduğu denetimlerde, 2 bin 249 araç trafikten men edildi.


Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Ağustos ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 354, yaralamalı 417 ve ölümlü 7 olmak üzere toplam 778 ayrı trafik kazası meydana geldi. 700 kişinin yaralandığı kazalarda, 8 kişi de hayatını kaybetti.




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