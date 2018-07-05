Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 11:01

Aydın’da 8 bin araca 3 milyon lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) –Aydın’da jandarma ve polis ekiplerinin geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği denetimlerde kusurlu bulunan 3 bin 301 araca 3 milyon 93 bin lira ceza kesildi.

Aydın’da 8 bin araca 3 milyon lira ceza kesildi

05 Temmuz 2018 11:01


Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 116 bin 807 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 8 bin 301 araca 3 milyon 93 bin 344 TL para cezası tatbik edildi. Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 157 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 199 sürücünün ehliyetine el konulduğu denetimlerde, bin 361 araç trafikten men edildi.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Haziran ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 232, yaralamalı 352, ölümlü 5 olmak üzere toplam 589 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 613 kişi yaralanırken, 5 kişi de hayatını kaybetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç