Aydın’da 8 bin araca 3 milyon lira ceza kesildi

Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 116 bin 807 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 8 bin 301 araca 3 milyon 93 bin 344 TL para cezası tatbik edildi. Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 157 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 199 sürücünün ehliyetine el konulduğu denetimlerde, bin 361 araç trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2018 Haziran ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 232, yaralamalı 352, ölümlü 5 olmak üzere toplam 589 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 613 kişi yaralanırken, 5 kişi de hayatını kaybetti.