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03 Ağustos 2018 08:51

Aydın’da 9 adet bebek dostu hastane bulunuyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana uygulanan program kapsamında Aydın’da bebek dostu unvanını kazanmış 9 hastane yer alıyor.

Aydın’da 9 adet bebek dostu hastane bulunuyor

03 Ağustos 2018 08:51


Türkiye’de, "Bebek Ölümleri"ni azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı yürütülüyor. Bu program çerçevesinde çalışmalarını başarıyla tamamlayan hastaneler Bebek Dostu Hastane unvanı alıyor.


T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ‘Bebek Dostu Hastane’ ünvanını kazanan toplam 81 ilde 605 sağlık tesisi bulunuyor. Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi ve Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi bu ünvanı hak eden hastaneler arasında yer alıyor.


Belirlenen programa uygun olarak hizmet vermeye başlayan Bebek Dostu Hastaneler, anne sütü ve emzirme konusunda bilgi veren, doğum esnasından hemen sonra, bu konuda gerekli eğitimleri almış sağlık çalışanları aracılığıyla annelerin bebeklerini en iyi şekilde emzirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.




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