Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 11:25

Aydın’da 9. sınıflara ortak sınav uygulanacak

Aydın’da 9. sınıflara ortak sınav uygulanacak

23 Aralık 2016 11:25

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Aydın’da da 2016-2017 ders yılının her iki döneminde ortak sınavların yapılacağı belirtildi.

Aydın’da derslerin öğretim programlarında amaçlanan bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının izlenmesi ve derslerin müfredatının uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanılarak, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile 9. Sınıf Matematik derslerinden 2016-2017 ders yılının her iki döneminde de il genelinde ortak sınavlar yapılacağı belirtildi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri İl Yıllık Çalışma Planına göre resmi ve özel ortaöğretim kurumlarımızın 9. sınıf şubelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin katılacağı il geneli ortak sınavlar, 27 Aralık 2016 günü Türk Dili ve Edebiyatı, 29 Aralık 2016 günü ise Matematik sınavı yapılacaktır. Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesinin 1. Fıkrasının c bendine dayanılarak yapılacak ve öğrencilerin doğru cevapları aynı yönetmeliğin 44. maddesine uygun olarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek sonuçları e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavların başlangıç saati 09.00, süresi ise 40 dakika olacaktır. Her öğrenci sınavlara kendi okullarında katılacak, sınav salonları ve oturma yerleri en az bir gün öncesinden kendilerine okul müdürlükleri tarafından duyurulacaktır denildi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vahit Çopur konuya ilişkin açıklamasında,”Derslerin öğretim programlarında amaçlanan bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının izlenmesi ve derslerin müfredatının uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanılarak, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile 9. Sınıf Matematik derslerinden 2016-2017 ders yılının her iki döneminde de il genelinde ortak sınavlar yapılacaktır. Yapacağımız il geneli ortak sınav uygulamasını ilk kez gerçekleştiriyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencinin ders başarısına etki edecek bir uygulama olması nedeniyle bütün görevlilerimizin ve sınava katılacak 9. sınıf öğrencilerimizin gerek sınav uygulama esaslarında gerekse soru kitapçıklarında yer alan açıklamalara dikkat etmesi gerekmektedir” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, de sınava katılacak öğrencilere ve görev alacak öğretmenlere başarılar dilediğini söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç