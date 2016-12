Aydın’da 9. sınıflara ortak sınav uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Aydın’da da 2016-2017 ders yılının her iki döneminde ortak sınavların yapılacağı belirtildi.



Aydın’da derslerin öğretim programlarında amaçlanan bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının izlenmesi ve derslerin müfredatının uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanılarak, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile 9. Sınıf Matematik derslerinden 2016-2017 ders yılının her iki döneminde de il genelinde ortak sınavlar yapılacağı belirtildi.



Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri İl Yıllık Çalışma Planına göre resmi ve özel ortaöğretim kurumlarımızın 9. sınıf şubelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin katılacağı il geneli ortak sınavlar, 27 Aralık 2016 günü Türk Dili ve Edebiyatı, 29 Aralık 2016 günü ise Matematik sınavı yapılacaktır. Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesinin 1. Fıkrasının c bendine dayanılarak yapılacak ve öğrencilerin doğru cevapları aynı yönetmeliğin 44. maddesine uygun olarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek sonuçları e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavların başlangıç saati 09.00, süresi ise 40 dakika olacaktır. Her öğrenci sınavlara kendi okullarında katılacak, sınav salonları ve oturma yerleri en az bir gün öncesinden kendilerine okul müdürlükleri tarafından duyurulacaktır denildi.



Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vahit Çopur konuya ilişkin açıklamasında,”Derslerin öğretim programlarında amaçlanan bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının izlenmesi ve derslerin müfredatının uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanılarak, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile 9. Sınıf Matematik derslerinden 2016-2017 ders yılının her iki döneminde de il genelinde ortak sınavlar yapılacaktır. Yapacağımız il geneli ortak sınav uygulamasını ilk kez gerçekleştiriyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencinin ders başarısına etki edecek bir uygulama olması nedeniyle bütün görevlilerimizin ve sınava katılacak 9. sınıf öğrencilerimizin gerek sınav uygulama esaslarında gerekse soru kitapçıklarında yer alan açıklamalara dikkat etmesi gerekmektedir” diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, de sınava katılacak öğrencilere ve görev alacak öğretmenlere başarılar dilediğini söyledi.