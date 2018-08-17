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17 Ağustos 2018 13:19

Aydın’da ABD’ye ‘sperma’ protestosu

ABD’nin Türkiye’ye karşı ekonomik saldırısına tepkiler çığ gibi büyürken, ABD’ye en ilginç tepki de Aydın’dan geldi.

Aydın’da ABD’ye ‘sperma’ protestosu

17 Ağustos 2018 13:19

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı üyelerine ve tüm veteriner hekimlere ‘ABD menşeli spermalara boykot’ çağrısında bulundu.


Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu Türkiye’de yıllık yaklaşık 3 milyon ile 4 milyon arasında ineğin sunni tohumlama ile döllendiğini ve bu tohumların önemli bir kısmının da ABD menşeli olduğunu belirterek “Türkiye olarak artık kendi suni tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz. Buradan başta veteriner hekimlerimiz olmak üzere tüm hayvancılara çağrı yapıyoruz. ABD menşeli spermaları kullanmayın” dedi.


“Herkes kendi alanında karşılık vermeli”


Tarihten bu yana her türlü oyun ve saldırı ve ihanete kenetlenerek karşı koyan Türk milletinin ABD’nin bu oyunundan da birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacağına inandığını belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, “Ülkemizi çökertmeye kalkışan ABD’ye karşı herkesin kendi alanında yapabileceği bir şeyler vardır. Biz veteriner hekimlerin yapabileceği şey de ABD spermalarına boykot etmek ve hayvancılıkla ilgili alet ve ekipman alımlarında ABD menşeli ürün kullanmayalım. Spermasından, malzemesine kadar herkesi milli ve yerli ürün kullanmaya davet ediyoruz” dedi.




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