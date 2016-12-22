Aydın’da ‘Adım Adım Profesyonelleşme’ konferansı düzenlendi

Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO), Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği iş birliği ile Paramedik Günü kapsamında "Adım Adım Profesyonelleşme" konferansı düzenlendi.



ADÜ Kongre Merkezi Miletos salonunda gerçekleştirilen konferansa, ADÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Söke SHMYO Müdür Yrd. Doc. Dr. Emine Gerçek, ATT-DER Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, Prof. Dr. Nevzat Alkan, Doc. Dr. Sevgi Özkan, Yrd. Doc. Dr. Ali Ekşi, Prm. Mehmet Can, Att.Sadık Kılınçer, Adnan Menderes Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri, Paramedik ve Acil Tıp Teknisyeni personelleri katıldı.



Konferans açılış konuşmasını yapan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Aydın İl Başkanı Prm.Mertkan Kolak,”Acil Sağlık Hizmetleri alanında meslektaşlarının ve meslektaş adaylarının her zaman yanın da olan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği olarak, gelecek nesillere faydalı olacağını düşündüğümüz bu konferansı başarı ile tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Att-Der Aydın ailesi olarak faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmekte. 22 Aralık Paramedik Günü neticesinde düzenlediğimiz konferansa katılan ve merkezinde hayat kurtarmak olan bu mesleğe gönlünü vermiş herkesi, Paramedik meslektaşlarımı kutluyorum. Görev şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize bu vesile ile Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.