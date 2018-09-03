Aydın’da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleşti

Tören Aydın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk Anıtı’na konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında törende konuşmalara geçildi.

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt törende yaptığı konuşmada, yargının üç unsurunun bir arada bu töreni gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni adli yılın Türk yargısı, yargı çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. En zor koşullar altında dahi yorgunluğunu gizleyerek ailesini ve kendini ihmal etmek pahasına yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için mücadele edip adalet dağıtmaya çabalayan tüm yargı mensuplarını şahsım ve Aydın Barosu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Aydın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım ise, “15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi sonucu içinde bulunduğumuz zorluklara rağmen daha işleyen bir adalet sistemine doğru, güvenle ve umutla ilerlemekteyiz. Kanunlara ve adalete uygun bir şekilde özveriyle görevimize devam etmekteyiz. Yasalar ve adalet referans noktamızdır. Böyle bir hain kalkışmanın tekerrür etmemesi için yargı birimleri elinden geleni yapmaktadır. Demokrasimize ve hukukumuza bağlılığın doğal sonucu olarak özverili bir şekilde hepimiz görevimize devam edeceğiz” diye konuştu.