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29 Haziran 2017 16:04

Aydın’da Afrika sıcakları kapıya dayandı

Önümüzdeki üç gün boyunca uzun yılların en sıcak yaz günlerini yaşayacak olan Aydın’da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Aydın’da Afrika sıcakları kapıya dayandı

29 Haziran 2017 16:04


Aydın, Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Ramazan ayı boyunca mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, Ramazan ayının son günlerinde başlayan artışını sürdürdü. Yeni hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 10 - 12 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.


Hafta sonu son yılların en sıcak yaz günlerini yaşayacak olan Aydın’da bugün termametreler 45 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Aydın sokaklarındaki insan yoğunluğu durma noktasına geldi. Beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle Aydın Valiliği tarafından 29-30 Haziran 2017 tarihlerinde engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı duyuruldu.


Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 10-16 arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları ve bu periyotta düşmesi beklenen nem miktarının orman yangını riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.




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