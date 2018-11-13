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Aydın'da ağaçlar mevsimi şaşırdı

Aydın’da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle ağaçlar yeniden çiçek açtı.

Aydın'da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle ağaçlar yeniden çiçek açtı.


Sonbahara girilmesine rağmen devam eden sıcak hava, tabiatta bir takım değişimlere de neden oldu. Aydın'ın Köşk ilçesinde çiftçilikle uğraşan Alim Çulha, bu yıl sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle meyvelerin yalancı bahara aldanarak yeniden çiçek açtığını belirterek "Bu çiçeklerden meyve olmaz ama ağaçlar mevsimi bahar zannedip uyandığı için üç dalları donar. Ani ısı değişikliğinde pek çok meyve ağacına soğuk vurur” dedi.

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