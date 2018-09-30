Aydın'da Ağustos ayında 1875 gıda işletmesi denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Ağustos ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri olmak üzere 1875 işletme denetlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 1807 adet gıda üretim yeri, 13 bin 067 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 345 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1530 adet olmak üzere toplam; 1875 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 15 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 149 bin 619 TL cezai işlem uygulanmıştır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ağustos ayı içerisinde 152 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 830 bin 238,53 kg kuru incir, 40 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 132 bin 829,36 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 192 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 963 bin 067,89 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ağustos ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 35 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 38 adet, üretim yeri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 75 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 55 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.