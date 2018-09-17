Aydın'da Ahilik haftası kutlamaları başladı

Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde 10 yıldır ülke genelinde kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in ‘Ahilik Köşesi' açılışı ile başladı.

Aydın Esnaf Odaları Birliği tarafından Birlik Binasının girişinde oluşturulan ‘Ahilik Köşesi' törenle açıldı. Açılışa Aydın valisi yavuz Selim Köşger, Aydın Esnaf Odaları birliği başkanı Selahittin Çetindoğan, Oda Başkanları ve ahiler katıldı.

Türkiye'de 1987 yılından 2008 yılına kadar Ahilik Haftası'nın sadece Kırşehir'de 2008 yılından bu yana da ülke genelinde kutlandığını belirten AYESOB başkanı Selahittin çetindoğan, “Bu köşe ile esnafımızı geçmişten günümüze bir yolculuk yapacak. Eskiden beri kullanılan ve bugün pek çok kişinin tanımadığı pek çok alet ve edavatı bu köşemizde sergileyerek yeni nesil ile eskiler arasında bir köprü oluşturmayı hedefledik. Bu köşe ile aynı zamanda Ahi Evran'ı gençlerimize daha iyi tanıtmayı da hedefliyoruz” dedi.

Geçmiş ile bağların korunmasının önemine değinen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ‘Ahilik Köşesi'nde sergilenen eserler hakkında bilgi alarak bu köşenin daha da güçlendirilip genişletilmesini istedi. Vali Köşger daha sonra Başkan Çetindoğan'ın makamına geçerek tüm esnafın günlerini kutlayıp Aydın'daki esnaflar hakkında Başkan Çetindoğan'dan bilgi aldı.