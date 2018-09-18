Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi.

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları coşku ile gerçekleşti. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in makamında ziyaret edilmesinin ardından ilk tören Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına, Ticaret İl Müdürlüğü, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği Başkanlığı, Aydın Ticaret Odası Başkanlığı ve Aydın Sanayi Odası Başkanlığının çelenk sunması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Bayan Mehteran takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile devam edildi. Aydın Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü Aydın Atatürk Kent Meydanında sona erdi.

Kutlamalara Atatürk Kent Meydanında düzenlenen programla devam edildi.

Programın ilk konuşmasını yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, “Bu yıl 31'incisini kutlayacağımız Ahi Evran Haftasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ahilik kutlamaları 1987 yılından 2008 yılına kadar ahiliğin beşiği olan Kırşehir'de her yıl kutlanırdı. 2008 yılından bugüne kadar da tüm Türkiye'de kutlanmaya başladı. İlimizde de 2008 yılından bu yana Ahilik geleneklerine yakışır bir şekilde, Ahiliği gelecek nesillerimize aktarabilmek ve ahiliği esnaf ve sanatkarlarımız dışında tüm vatandaşlarımıza anlatabilmek için törenler düzenlenmekte ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Kelime anlamıyla kardeşim olan ahilik ahlakın edebin sanatın yoğrulduğu cömertliğin vefanın ön planda tutulduğu bir gelenektir” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ahiliğin bir gelenek olmaktan öte bütün dünyaya yön veren odacılık sisteminin temel direği olduğunu belirterek, “Ahilik bir esnaf mantığı ile hareket edildiğinde daha da büyüyüp, sermaye sahibi olunduğunda tüccar olunup ve odalaşma sisteminin bütün dünyaya transfer edildiği çok önemli bir kavramdır” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Biz Millet olarak gittiğimiz yere medeniyet götürürüz, uygarlık götürürüz. Bir toprağı fetih edersiniz o toprağı vatan yapmak, o toprak üzerinde bir medeniyet inşasıyla olur. Bunun en güzel unsurları bütün kültürüyle inşa edilmesidir. Bu toprakları vatan yapmamızı sağlayan bizi ayakta tutan bu kültürel unsurlardır. Bir medeniyetin ekonomisi olur. Ekonomiyi ayakta tutan esnaftır. Ahilik teşkilatı bu ekonomiyi her zaman ayakta tutan yerli ve milli unsurumuzdur” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Gençlik Merkezi Folklor ekibi gösterilerini sundu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Yılın Ahisi seçilen Ahmet Aydemir'e ödülünü takdim etti. Şed Kuşatma töreninin ardından ‘Ahi Duası ve Ahilik Nasihati' okundu. İlin kalfası Ahmet Özdemir, ilin çırağı seçilen Yusufcan Boğu'ya ve Efeler Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden mezun olan başarılı öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi. Tören protokol tarafından tanıtıcı stantların ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Kutlamalara Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve vatandaşlar katıldı.