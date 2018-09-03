Aydın’da AK gençler çevre kirliliğine dikkat çekti

AK Parti Aydın Gençlik Kolları üyeleri tarafından yapılan farkındalık etkinliğinde gençler Kuşadası, Efeler ve Didim ilçelerinde halka açık alanlarda, sahilde ve kirliliğin fazla olduğu noktalarda çöpleri toplayıp poşetlere koydu.

Aydın’da vatandaşları çevreye çöp atmama konusunda daha bilinçli hareket etmeye davet eden AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut, “Yapılan organizasyonda hedef yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak olmakla birlikte genel olarak Toplumsal bir mesaj vermeyi de hedeflemektedir. Yaşamış olduğumuz bölge hepimizin... Ortak bir alanı paylaşıyor, ortak bir paydada buluşuyoruz. Önemli olan bu çevreye, doğaya hep birlikte hareket ederek sahip çıkmak başta gençlik teşkilatı olarak bizden sonra gelecek kardeşlerimize de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturabilmenin bilincini miras bırakabilmektir. Bu sebep ile de öncelikle Aydın ili merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere turizm acısından önem taşıyan Kuşadası ve Didim ilçelerimizde sahil kenarında yer alan gerek çevre hijyenine gerek canlıların sağlığını tehdit eden atıklar AK Parti Gençlik Kolları tarafından oluşturulan ekiplerce çevrede yaşayan vatandaşlara da örnek olması amacıyla toplanmış ve genel olarak çevre temizliği sağlanmaya çalışılmıştır. AK Gençlik olarak sloganımız ise "Bilinçli Gençlik ve Temiz Bir Çevre"dir. Bizler AK Gençlik Teşkilatı olarak üzerimize düşeni her zaman yapacağız ve aydın ilinde yasayan vatandaşlarımızda bu bilinç ile hareket etmeye davet ediyoruz. Herkes üzerine düşeni yaparsa biliyoruz ki sağlıklı bir çevre mutlu bir gelecek demek” diye konuştu.