Aydın'da Ak kadınlar diyabet için yürüdü

AK Parti Aydın Kadın Kolları üyeleri 14 Kasım Diyabet Günü'nde farkındalık oluşturmak amacı ile “Diyabet Farkındalık Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirdi.

Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayıp Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan "Diyabet Farkındalık Yürüyüşü" basın açıklamasıyla sona erdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde yürüyüş sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Diyabet zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı Tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslar arası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır. Bu demektir ki, her 11 kişiden biri diyabet hastasıdır. 2 diyabetli yetişkinden 1'ine (0/046,5) ise teşhis konulmamıştır. Yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir. Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın, ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır. Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık arttırmak için AK Parti Aydın Kadın Kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, yönetim kurulu üyeleri ve partili kadınların yer aldığı yürüyüşe, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut da katılarak destek verdi.