Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 15:37

Aydın’da AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran seçimlerinde Aydın’dan milletvekili seçilen vekiller ilçe seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı.

Aydın’da AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

04 Temmuz 2018 15:37


AK Parti’den Aydın Milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, İl Başkanı Ömer Özmen ve kalabalık bir parti topluluğu ile mazbata almak için Efeler İlçe Seçim Kuruluna geldi. İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci’nin elinden mazbatalarını alan vekilleri partililer alkış yağmuruna tuttu.


AK Parti Aydın vekilleri adına konuşan Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Aydın’ı dört vekille Aydın’da temsil edeceğiz. Bu güzel başarıda siz değerli dava arkadaşlarımızın katkısı olduğundan dolayı hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.


Vekiller mazbatalarını aldıktan sonra partililer ile fotoğraf çektirip tebrikleri kabul ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç