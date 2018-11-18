Aydın'da AK Partililer temayüle akın etti

AK Parti'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday göstereceği il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak olan temayül yoklaması için AK Partililer sandık başına gitti. İlk defa gerçekleştirilen e-temayüle partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 16 Kasım Cuma günü itibariyle son bulurken, aday adayları temayül yoklamasında, ilk defa uygulamaya konulan elektronik ortamda yapılıyor. Atatürk Kapalı Spor Solunu'nda gerçekleşen temayül yoklamasında Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 2, 17 ilçe belediye başkanlığı için de 62 olmak üzere toplam 64 adayları belirlemek üzere oy kullanıyor.

Temayül Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, temayül yoklamasında AK Parti olarak bir ilke daha imza attıklarını belirterek, “AK Parti olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Bu uygulamada hem kağıt hem da zaman israfını önleyen bir sistemle öncülük ediyoruz. Aydın'da olduğu gibi 81 vilayette saat 16:00 itibariyle oy verme işlemi bitecek ve saat 16:05'te sistem tüm sonuçları ortaya koyacak” dedi.

Sistemin oldukça sistemli ve profesyonelce hazırlandığını kaydeden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, elektronik sistemle kullanılan oy verme işleminde delegenin yanlış oy kullanma şansının da olmadığını belirterek, “Oy verecek olan delege kimlik karşılığı bilgisayara okutacağı kartını alıyor. Sistem hangi ilçe için oy kullanacak ise karşısına açılıyor. Delege aday adayı olsun ya da olmasın istediği kişinin ya da istediği 3 kişinin ismini yazıyor. Temayülde Büyükşehir için 1156, ilçe belediyeler için 1658 olmak üzere 2814 delege oy kullanacak” dedi.