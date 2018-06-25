Aydın’da AK Parti’nin zaferi coşkuyla kutlandı

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sokaklara taşan Aydınlı vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdular. Korna sesleri ve attıkları sloganlarla Aydın sokaklarını inleten vatandaşlar kutlamalara Aydın Atatürk meydanında devam etti.

Kent Meydanındaki kutlamalara Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni seçilen Aydın Milletvekilleri, parti yöneticileri de katıldı.

Meydana kurulan platformdan Aydınlı vatandaşlara hitap eden İl Başkanı Ömer Özmen, “Allah’ın izniyle seçimin başından beri söylüyorduk. İkinci tur hayali kuranlar hiç boşu boşuna hayal peşinde koşmayın diyorduk ve hamdolsun milletimiz bizi yine yanıltmadı. Bizi 13. Kez bizi sandıktan birinci çıkardı ve durmak yok yola devam” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, “Aydın gelecek günlere daha güzel bir şekilde devam ediyor, teşekkürler Aydın, teşekkürler Türkiye. Kazanan istikrar oldu, kazanan Aydın oldu, kazanan Türkiye oldu, Allah sizden razı olsun. Kazanan Cumhur İttifakı oldu, kazanan adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhur ittifakı neydi, Yenikapı ruhuydu, yeni Türkiye’nin yeniden inşa etmenin adresiydi. Bu nedenle Devlet Bahçeli’ye ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.