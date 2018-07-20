Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:55

Aydın’da Akdeniz meyve sineği eğitim toplantısı yapıldı

Aydın’da Akdeniz meyve sineğinin tanıtımı ve mücadelesi ile ilgili eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın’da Akdeniz meyve sineği eğitim toplantısı yapıldı

20 Temmuz 2018 11:55


Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İncir toplantı salonunda sektör paydaşlarına ve teknik elemanlara yönelik ’’Akdeniz Meyve Sineği’ nin Tanıtımı ve Mücadelesi ile Entegre Mücadele ve Entegre Kontrollü Üretim Yönetimi’’ konulu, eğitim toplantısı düzenlendi.


Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü konu uzmanı Dr. Mehmet Fatih Tolga’ nın sunum yaptığı eğitim toplantısına, ilçelerde görevli konu sorumlusu teknik elemanlar, Belediye Park-Bahçe sorumluları, Ziraat Odası temsilcileri ile Yaş Sebze-Meyve Paketleme ve İşleme tesislerinin temsilcileri katılım sağladı. Yapılan eğitimde Akdeniz Meyve Sineği’nin nasıl tanınacağı, biyolojisi, zarar şekli, ekonomik önemi, yayılışı, konukçuları, mücadele zamanı ve metotları, kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve dozları ile nasıl mücadele yapılacağı, entegre mücadele prensipleri doğrultusunda nelere dikkate edileceği anlatıldı.


Bu konulara ilişkin katılımcıların yaptığı katkılar ve sorulan soruların cevaplandırılması ile, 46 kişinin katıldığı toplantı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç