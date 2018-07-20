Aydın’da Akdeniz meyve sineği eğitim toplantısı yapıldı

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İncir toplantı salonunda sektör paydaşlarına ve teknik elemanlara yönelik ’’Akdeniz Meyve Sineği’ nin Tanıtımı ve Mücadelesi ile Entegre Mücadele ve Entegre Kontrollü Üretim Yönetimi’’ konulu, eğitim toplantısı düzenlendi.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü konu uzmanı Dr. Mehmet Fatih Tolga’ nın sunum yaptığı eğitim toplantısına, ilçelerde görevli konu sorumlusu teknik elemanlar, Belediye Park-Bahçe sorumluları, Ziraat Odası temsilcileri ile Yaş Sebze-Meyve Paketleme ve İşleme tesislerinin temsilcileri katılım sağladı. Yapılan eğitimde Akdeniz Meyve Sineği’nin nasıl tanınacağı, biyolojisi, zarar şekli, ekonomik önemi, yayılışı, konukçuları, mücadele zamanı ve metotları, kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve dozları ile nasıl mücadele yapılacağı, entegre mücadele prensipleri doğrultusunda nelere dikkate edileceği anlatıldı.

Bu konulara ilişkin katılımcıların yaptığı katkılar ve sorulan soruların cevaplandırılması ile, 46 kişinin katıldığı toplantı sona erdi.