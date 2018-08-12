Aydın’da, Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı önlemler arttırıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Turunçgiller ilimizde kapladığı 46 bin 608 dekar alan ve 84 bin 382 ton (TÜİK 2017) üretim ile önemli bir yer teşkil etmektedir.Bitkilerden kaliteli ve bol verim almanın yollarından biride hastalık ve zararlılarla uygun zamanda uygun metotlarla mücadele etmekten geçmektedir.

Turunçgillerde (Limon hariç) en önemli zararlılardan biri Akdeniz Meyve Sineğidir. Bu zararlıyla mücadele edilmemesi durumunda % 80’lere varan zararlara yol açabilmektedir. Bu zararının yanı sıra karantina zararlısı olması da önemini bir kat daha arttırmaktadır. Özellikle Rusya’ya yapılan ihracat partilerinde bir adet Akdeniz Meyve Sineğine rastlanması o partinin geri dönmesine yol açtığı gibi Ülke imajını da etkilemektedir.Bu zararlıya karşı doğru zamanda başlayacak ve tüm üreticilerin birlikte yapacakları mücadele başarıyı daha da arttıracak ve kalıntı problemini ortadan kaldıracaktır. Tüm bu amaçlarla İl ve İlçelerdeki teknik personel mücadele zamanını tespit edip üreticilerimize bildirmek için sahada tuzak kontrollerine ve bitkinin fenolojik kontrollerine devam etmektedir. Bu amaçla Söke İlçemizdeki çalışmalara Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü konu uzmanı katılmış birlikte araziler gezilerek tuzak kontrolleri yapılmıştır. Bu esnada bahçelerindeki üreticilerimize konuya ilişkin olarak da birebir bilgiler verilmiştir. Tüm yapılan bu çalışmaların sonucunda üreticilerimizin Akdeniz Meyve Sineği mücadelesine başlayacakları zaman İl Müdürlüğümüz Web sitesinden ilan edileceği gibi İlçe Müdürlüklerimiz tarafından da duyurulacaktır. Üreticilerimizin mücadele zamanını öğrenmek için İl Müdürlüğümüz Web sayfasını takip etmeleri yeterli olacaktır” denildi.