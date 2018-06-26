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26 Haziran 2018 13:03

Aydın’da antik kentte kaçak kazı

Aydın’da Tralleis Antik Kentinin içerisinde yer aldığı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı.

Aydın’da antik kentte kaçak kazı

26 Haziran 2018 13:03


Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Kemer Mahallesinde bulunan Tralleis Antik Kenti’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı polisler ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı arkeolog ve teknisyenler olay yerine intikal etti. Kaçak kazı yapılan bölgede inceleme yapan ekipler, kazının daha önce gerçekleştirildiğini, 3 metrelik derinlikteki kazı yapılan kısımda kemerli taş duvarların ve mermer parçalarının olduğunu belirledi.


Yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili kaçak kazı yapan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.




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