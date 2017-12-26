Aydın’da AÖF öğrencilerine başarı belgesi verildi

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde başarı gösteren Aydınlı öğrenciler için Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda tören düzenlendi. Düzenlenen tören ile yaklaşık 100 öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Anadolu Üniversitesi’nin tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Törene katılanlar, Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Araştırma Merkezi tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, burada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu tür başarı belgelerini vermek üzere çeşitli illere gidiyoruz. Bu illere gittiğimizde sizin ilginizden ve katılımınızdan dolayı çok mutlu oluyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak bugün ulaşmış olduğumuz aşamada sadece ülkemiz sın ırları içinde değil dünyanın birçok ülkesini içine alan küresel bir eğitim ağına sahibiz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sistemi bu alanda gelişmiş teknolojileri kullanarak hizmet alanlarını sürekli geliştirmektedir. Açık Öğretim sistemi uzaktan eğitim veren bir sistemdir ve internet malzemeleriyle de dünyada çok iyi bir yerdedir. Belki örgünde bile karşılaşamayacağımız imkanları sağlayabilen malzemeye sahip bir sistemimiz var. Bu ayrıcalıklarımızın yanında eksik yönlerimiz nelerdir diye düşündüğümüzde bu eksik olan yönlerimizin ise öğrencilerin hocalarıyla bir arada buluşmaları ve farklı etkinlikler arasında bir arada olmalarıydı. Çünkü örgündeki öğrenciler hocalarıyla bir şekilde ve farklı ortamlarda ve ders ortamlarında bir araya gelebiliyorlardı. Bizde bunu yapabiliriz düşüncesi ile bu etkinlikleri yapmaya başladık ve galiba bu bizim 41’inci etkinliğimiz olacak. Bu amaçla şimdi olduğu gibi farklı illerimize giderek öğrencilerimiz ile buluşmalar gerçekleştirdik ve başarı belgelerini vermeye devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu ise “Üniversitemiz olarak yaşam boyu öğrenme diyoruz. İsteyen herkese her kesimden her yaştan insana eğitimi ayaklarına getirmeye çalışıyoruz. Bunda da sizlerle beraber olursak sizler bize destek olursanız, bu işin tamamlanacağına inanıyorum. Ayrıca Açık Öğretim sisteminde 80’inin üzerinde programların içinde milyonlarca insanın içinde başarı elde ediyorsunuz. Bu da sizin için önemli bir adımdır. Bizim için de çok önemlidir. Onun için bizler buradayız. Açık öğretim diyoruz, uzaktan eğitim diyoruz ama aslında biz size uzak olmak istemiyoruz, yakın olmak istiyoruz, sizleri tanımak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, öğretim ve araştırma görevlileri, öğrenciler ve yakınları katıldı.