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30 Kasım 2017 12:15

Aydın’da Arabuluculuk Yasası anlatıldı

Aydın Arabuluculuk Bürosu ile Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından ‘Dava şartı olan Arabuluculuk Yasası’ adlı program düzenlendi.

Aydın’da Arabuluculuk Yasası anlatıldı

30 Kasım 2017 12:15


Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı bünyesinde Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Başkanı Erhan Yıldırım başkanlığında Komisyon Yazı İşleri Müdürü Serpil Eren denetiminde faaliyetini sürdüren Aydın Arabuluculuk Bürosu ile Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen ‘Dava şartı olan Arabuluculuk Yasası’ adlı programda, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.


Yapılan programda Aydın’da Arabuluculuk Sistemi sayesinde 1,5 yılda 270 işçi ve işveren başvurusundan yüzde 80’lik bir anlaşma sağlanarak 216 başvurunun dava açılmadan sonuca bağlandığı aktarıldı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın Adliyesi Arabuluculuk Bürosu Merkez Görevlisi Ayşegül Dişçi, “Ağustos 2016’da uygulanmaya başlayan Arabuluculuk Sistemi ile bugüne kadar çeşitli konularda 300 başvuru yapıldı. Bu başvuru sayısının 270’i işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları içeriyor. Arabuluculuk sistemi sayesinde bu başvurulardan 216’sı anlaşma ile sonuçlandı. Üç-dört yıl sürecek olan uyuşmazlıkları bir haftada çözen işçi ve işveren arabuluculuk sayesinde dostluklarına da devam etmiş oldu” dedi.


Toplantıda Arabulucu Cihan Şahin, Buket Saran ve Mustafa Nuri Yılmaz, Arabuluculuk Sistemi hakkında bilgiler verdi. Programa Yazı İşleri Müdürü Serpil Eren, Arabuluculuk Bürosu Merkez Görevlisi Ayşegül Dişçi, Arabulucular Cihan Şahin, Buket Saran, Mustafa Nuri Yılmaz, AGC Başkanı Semra Şener katıldı




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