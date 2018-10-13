Aydın'da araç içerisinde yanmış ceset bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde yanmış araç içerisinde ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre Çine'de Karakollar Mahallesi yatır mevkiinde bir arazide yanan otomobil içerisinde yanarak öldüğü tahmin edilen bir ceset bulundu. Yanan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kimliği belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.