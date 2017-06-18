Aydın’da araç kundaklama olayı

Polis aracı kundakladığı ileri sürülen ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sahur vaktinde meydana geldi. Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi Adnan Menderes Stadyumu yakınlarında bir araçtan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, yapılan incelemede aracın kundaklama sonucu yandığı belirlendi.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken yanan 09 KU 134 plakalı aracın C.B. isimli esnafa ait olduğu belirlendi. Aynı mahallede oturan C.B. aracın aynı zamanda yakını olan S.A. isimli kişi tarafından yakıldığını belirterek şahıstan şikayetçi oldu. Şahsın kısa bir süre önce telefonla kendilerini tehdit ettiğini ve tehdit mesajlarının da halen telefonunda kayıtlı olduğunu belirten araç sahibi C.B. aracı kundaklayan şahıstan şikayetçi oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın aracın çevresinde park halinde olan diğer araçlara sıçramadan söndürülürken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü ve kimliği belli olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.