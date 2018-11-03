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Aydın'da arazi yangını

Aydın’da sabah saatlerinde meydana gelen arazi yangınında onlarca zeytin ağacı cayır cayır yandı.

Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen arazi yangınında onlarca zeytin ağacı cayır cayır yandı. Yangının ihmal sonucu meydana geldiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Sabah saatlerinde İmamköy mahallesi kanalın üst kısmından dumanların yükseldiğini gören, çevre sakinleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiye ekiplerine haber verip yardım istediler. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında onlarca zeytin ağacı yandı.


“Söndürülmeden bırakılan ocak neden olmuş”


Yangının yine ihmal sonucu meydana geldiği belirtilirken, bölgede dün bahçe temizliği yapan kişilerin yaktıkları ateşi söndürmeden araziyi terk etmeleri sonucu yangın çıktığı belirtildi.

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