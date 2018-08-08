Aydın’da artık çocuklar travma yaşamayacak

Merkezde, istismara uğrama şüphesi altındaki mağdur çocukların tıbbi müdahale, ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması planlanıyor.

Çocuklarımızın her türlü tehlikeden korunarak bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayatta yerlerini almaları için Aydın Kadın Doğum Hastanesi’nde ÇİM açıldı. Açılış törenine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ferdi Güneş, kurum müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

ÇİM’de Cumhuriyet Savcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Barosu Başkanlığının iş birliği ile hizmet sunumu gerçekleştirilecek.

"Çocuklar artık travma yaşamayacak"

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bu merkez kurulmadan önce çocuğumuz herhangi bir şekilde adli süreç yaşadığında kolluk kuvvetleri nezaretinde ifadesi alınıyor, savcılık sürecinden sonra hastaneye getirilip ilgili birimler tarafından muayenesi gerçekleştiriliyor ve ardından mahkeme süreci oluyordu. Çocuk 4-5 kez bu travmayı üst üste yaşıyordu. Bu merkezin bu sürecin yaşanmaması adına bir katkısı olacak. Tek bir merkezde bir defada çocuğun dinlenilmesi ile tüm işlemler burada tamamlanarak çocuk buradan ne savcılığa, ne adliyeye gitmeden tüm işlemler buradan sonlandırılıp ailesine veya rehabilitasyon merkezine teslim edilecek. Burada çalışan tüm personel Çocuk İzlem Merkezi açısından eğitim almış kişilerden oluşuyor” diye konuştu.

"En az hasar için bu merkezlere ihtiyaç var"

Türkiye’nin 32. Çocuk İzleme Merkezi’nin Aydın’da açıldığını kaydeden Vali Yavuz Selim Köşger, “Geç açıldı ama merkez oldukça temiz olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Masum çocukların cinsel istismar olaylarına maruz kalmasını gönlümüz istemiyor. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tür olaylar artıyor. Yavrularımızın bu travmaları en az hasarla atlatmaları için bu tür merkezlere ihtiyaç var. Bu merkezle modern, bir seferde sağlık, adli ve rehabilitasyon açısından işlemler gerçekleşecek. İhtiyaç olmasın bu tür yerlere ancak ihtiyaç olduğunda da en iyi şekilde bu merkez kullanılacak” dedi.

2’nci Düzey Çocuk Yoğun Bakım Merkezi de açıldı

Vali Köşger ve beraberindekiler Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, mevcut 6 yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne ek olarak yapılan 5 yataklı modern Yoğun Bakım Ünitesi’nin de açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan Yoğun Bakım Ünitesi ile kentteki yatak kapasiteleri yaklaşık yüzde yüz oranında artırılarak 2. düzey Çocuk Yoğun Bakım yatak kapasitesi 11’e ulaştı. Ayrıca hastane bünyesinde 27 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım ve 5 yataklı Genel Yoğun Bakım hizmeti veriliyor.