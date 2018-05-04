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04 Mayıs 2018 10:23

Aydın’da ateş savaşçıları sezon hazırlıklarını tamamladı

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan ve yılda yaklaşık 6 bin 500 yangına müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri adeta komando gibi eğitiliyor.

Aydın’da ateş savaşçıları sezon hazırlıklarını tamamladı

04 Mayıs 2018 10:23

Zorlu bir eğitimden geçen ateş savaşçıları eğitimlerden tam not alarak sıcaklarla birlikte artan yangınlara hazır olduklarını gösterdiler.


Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda oluşturulan özel eğitim alanında itfaiyeciler senaryo gereği kurtarma, söndürme ve ateşle mücadele esnasında kontrolü oldukça güç olan basınçlı sularla başa çıkma konularında eğitim alıyor. Senaryo gereği yolda kaza sonrası alev alan bir tankere müdahale eden itfaiyeciler hem yeni teknolojileri deniyor hem de ateş ve aleve mücadele yöntemlerini uygulayarak tecrübelerini geliştiriyor.


Aydın’da 17 ilçe ve 500’ün üzerinde mahalle ve kırsal yerleşimin yanı sıra 8 bin 116 kilometrekare yüzölçümüne sahip alanda yangınla mücadele eden bunun yanı sıra da kaza kırım ve kurtarma çalışmalarında faal olarak görev alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri adeta komando gibi eğitim görüyor.


Yağış, yangın, kurtarma görevlerinden geri kalan zamanlarını eğitim yaparak geçiren ateş savaşçıları asker ve polisler gibi 24 saat göreve hazır bir şekilde yaşıyor.




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