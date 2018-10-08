Aydın'da avukatlar bu defa kendi haklarını aramak için cübbe giydi

Her zaman müvekkillerinin haklarını korumak için cübbe giyen avukatlar bu defa kendi haklarını korumak için cübbe giyip mahkemeye girmek yerine Aydın Adilye Sarayı'nın merdivenlerinde basının karşısına geçtiler. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, avukatlara yapılan saldırıyı kınarken bizzat yargı mensupları tarafından avukatların saldırıya uğramasını şiddetle kınadığını dile getirdi.

Konuyla ilgili uzun bir basın açıklaması yapan Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, “Trabzon'da avukat arkadaşımız bürosunda, Adana'da meslektaşımız eşiyle birlikte Adliye'de saldırıya uğradı. Eskişehir'de avukatın bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Antalya'da meslektaşımız bacağından vurularak yaralandı. İstanbul Beşiktaş'ta, Etiler'de meslektaşlarımız saldırıya uğradı. Bursa'da Avukat Özgür Aksoy öldürüldü. Baromuza kayıtlı meslektaşımız Av. Cihangir Çiftçi silahlı saldırıya uğradı, öldürülmek istendi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'a hakim saldırdı. Bunlar, meslektaşlarımıza ve aslında bizzat savunma makamına yapılan saldırılardan, işlenen cinayetlerden sadece bir kaçıdır. Üstelik, dikkatinizi çekerim, saldırılar yalnızca cahil bırakılan insanlardan gelmemiş, Ankara Barosu başkanına yapılan saldırıda olduğu gibi, bizzat yargı mensupları da saldırıların faili olmaya başlamıştır” dedi.

Avukatların ekonomik olarak da ciddi sıkıntılar yaşadığını hatta bu yüzden intihar bile ettiğini ifade eden Aydın Baro Bakanı Bozkurt, özellikle stajyer ve genç avukatların sorunlarına çözüm üretilmesini istedi.

“Hukuk fakültelerinin sayısı düşürülsün”

Açıklamasında hukuk fakültelerinin sayısından da dert yanan Bozkurt, hükümete seslenerek “Sizin açtığınız, sayısı yüzü geçen hukuk fakültelerinden, artan avukat sayısı ve alınmayan tedbirler nedeniyle avukatlar en zor şartlarda yaşama savaşı veriyor ve artık ölüyorlar. Bu sese kulak verin. Hukuk Fakültelerinin sayısını azaltın, Avukatlıkta sınavı, hakim ve savcı alımlarında liyakati getirin. Stajyer avukatlara da tıpkı hakim ve savcı stajyerleri gibi maaş vererek, yaşanan ayrımcılığa bir son verin. Biriken adli yardım ücretlerini derhal ödeyin. CMK görevi alan meslektaşlarıma ödenmesi gereken ücretleri, bizzat Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret tarifesindeki rakamlara yükseltip, angarya olmaktan çıkarın” ifadelerine yer verdi.