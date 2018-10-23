Aydın'da ayın şoförü ödülünü İş-Kur Müdürü'nün elinden aldı

Aydın'da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin geleneksel hale getirdiği Ayın Şoförü ödüllendirilmesi kooperatif binasında yapıldı. Eylül ayının şoförü seçilen 13 yıllık özel şehir içi halk otobüsü şoförü Erdoğan Selçuk, ödülünü Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi'nin elinden aldı. Plaketi kendisine alan Selçuk, hediye edilen altını ise Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı.

Yaklaşık 3 yıldır her ay devam eden Ayın Şoförü uygulamasında Eylül Ayı'nın şoförünün ödüllendirilmesi için düzenlenen programa Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın ve kooperatif yöneticileri katıldı.

Eylül Ayının şoförü seçilen ve Aydın Şehir İçi Minibüs Kooperatifi'nde 13 yıldır şoförlük yapan 43 yaşındaki Erdoğan Selçuk'a ödülünü veren İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, şoförlük mesleğinin öneminden söz edip her gün binlerce kişiyi taşıyan şoförlerin çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce başlayan ayın şoförü uygulamasını 36 aydır hiç ara vermeden devam ettiklerini belirten Şehiriçi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, “Belirlediğimiz kriterler ölçüsünde yönetim kurulu olarak Eylül ayının şoförü uzun yıllardır aramızda çalışan Erdoğan Selçuk oldu. Ödülünü de Aydınımızın çalışkan müdürlerinden İŞKUR Müdürümüz Rahmi Terzi'nin vermesini istedik” diyerek hem ayın şoförünü hem de davetlerini kabul eden Rahmi Terzi'ye teşekkür etti.

“Trafik cezalarının arttırılıp caydırıcı hale getirilmesini destekliyoruz”

Törene katılan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise trafik cezalarının arttırılmasını desteklediklerini belirterek trafikte kaza oranlarına bakıldığında şoförlerin değil sürücülerin daha çok kaza yaptığını belirtti. Kaza yapan sürcülerin de genellile lise ve üniversite mezunu odluğunu da kaydeden başkan Özmeriç, “Trafik cezaları arttırıldı. Profesyonel olarak bu işi yapan şoförler olarak bizler bu cezaların arttırılmasını destekliyoruz. En büyük trafik cezası canımız ve malımızla ödeyeceğimiz cezadır. Böyle bir cezayla karşı karşıya gelmemek için demek ki cezanın bizim ülkede arttırılması gerekiyormuş. Eğitimle trafik kazalarının önüne geçilmiyor. Trafik kazaları istatistiklerine baktığımızda insan faktörü yüzde 95'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Kaza yapan sürücülerin yüzde 95'inin insan hatasından olduğu ve büyük çoğunluğunun lise ve üniversite mezunlarının olduğu görülüyor. Yani bu işin diploma ve eğitimle olmadığını görüyoruz. Bu nedenle cezaların arttırılmasını destekliyoruz” dedi.