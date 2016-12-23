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23 Aralık 2016 13:19

Aydın’da ayın şoförüne ödülü Başkan Çerçioğlu tarafından verildi

Aydın’da ayın şoförüne ödülü Başkan Çerçioğlu tarafından verildi

23 Aralık 2016 13:19

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk otobüsleri hizmet binasını ziyaret etti. Ziyarete Aydın eski Belediye Başkanı İlhami Ortekin, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç’de katıldı.
Yapılan ziyarette kasım ayının örnek şoförü seçilen Fatih Demir için ödül töreni de yapıldı. Demir’e ödülü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin tarafından verildi. Örnek şoför Demir yine örnek bir davranış sergileyerek ödülünü Şehit Ailelerine bağışladığını belirtti.
Başkan Çerçioğlu ayın şoförü seçilen Fatih Demir’i tebrik ederken “Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları hepimiz biliyoruz. Sizde çok zor bir mesleği yerine getiriyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu. İlhami Ortekin ise başarısından dolayı Demir’i kutlarken “Öncelikle halk adına çok teşekkür ediyorum. İnsanların canı şoförlerimize emanet. Ailelerinize bırakacağınız en güzel miras bu başarılardır. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Başkan Çerçioğlu ve Ortekin’e teşekkür
Geleneksel olarak başarılı şoförleri ödüllendirdiklerini belirten Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, “2016 yılının Kasım ayı ödülünü şoför arkadaşımız Fatih Demir’e layık gördük. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu ile eski belediye başkanımız sayın İlhami Ortekin’e ödül törenimize katıldığı ve ziyaretleri nedeniyle tüm şoför arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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