Aydın’da ayın şoförüne ödülünü Bozkurt verdi

Aydın Son Durak Tesisleri’nde düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt oldu. Aydın’da Temmuz ayının şoförü seçilen Osman Vurankaya ödülünü Bozkurt’un elinden aldı. Bozkurt, Osman Vurankaya’yı tebrik ederek, plaket ve küçük altın ödülünü takdim etti.

Ayın şoförü seçilen Vurankaya’yı tebrik eden 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “35’inci ödülümüzü bu ay verdik. İnşallah uzun yıllar bu ödülü vermeye devam edeceğiz. Aldığımız geri dönüşümlere baktığımızda gerçekten güzel bir iş yaptığımızın gördük. Kooperatif olarak bunun onurunu yaşıyoruz” dedi.

Şoförlük mesleğinin kolay olmadığını vurgulayan Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, “Özellikle toplu taşıma araçlarında şoförlük yapmak çok önemli. Halkla iç içe oldukları için sıkıntılar çok fazla oluyor. Aydın gibi sıcak bir yerde trafik problemi de fazla. Girdiğiniz diyaloglarda halkın teveccühünü kazanmanız gerekiyor. Ayın şoförü seçildiğinize göre vatandaşlarla iyi iletişim kuruyorsunuz. Sizleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, vatandaşlardan şikayet getirmeyen takdirini kazanan halk otobüsü şoförü Osman Vurankaya’yı tebrik etti.

Son Durak Tesisleri’nde düzenlenen törene Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Baro Yönetim Kurulu üyesi Rabia Altuntaş Çiftçi, Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kooperatif üyeleri ve şoförler katıldı.